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Açlık grevindeki eski HDP'li vekiller

Cezaevinde açlık grevi yapan Figen Yüksekdağ, Sebahat Tuncel ve Aysel Tuğluk 127'nci güne ulaştı.

Haber Merkezi | 22.05.2019 - 12:14..
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Açlık grevindeki eski HDP'li vekiller

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadına yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında, eski vekiller Figen Yüksekdağ, Sebahat Tuncel ve Aysel Tuğluk tutuklanmıştı.

KANDIRA F TİPİ

Kandıra F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Figen Yüksekdağ, Sebahat Tuncel ve Aysel Tuğluk, terörist başı Abdullah Öcalan için başlattıkları açlık grevinde 127'nci güne geldi.

Cezaevinde haberleri radyodan takip eden HDP'lilerin, artık böyle bir imkanı da kalmadı.

Ortaya çıkan fotoğraflarda Figen Yüksekdağ ile Sebahat Tuncel'in zayıflamış olması, Aysel Tuğluk'un değişimi dikkat çekmişti.

Açlık grevindeki eski HDP'li vekiller

Açlık grevindeki eski HDP'li vekiller

Açlık grevindeki eski HDP'li vekiller

Açlık grevindeki eski HDP'li vekiller

FOTOĞRAF: Aysel Tuğluk'un eski hali

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