Anneler Günü için Türkiye'den Avrupa'ya 70 milyon dal çiçek gitti Anneler Günü yaklaşıyor. Anneler Günü'nde en çok çiçek hediye ediliyor. Türk çiçek üreticileri de her yıl bu özel günde Avrupa'ya çiçek gönderme telaşına düşüyor.

AA

Türkiye, çiçek üretiminde önemli bir aşama kaydetti. Sektör sadece iç pazarda değil ihracatta da iddiasını sürdürüyor.

Anneler Günü için Türkiye'den Avrupa'ya 70 milyon dal çiçek ihraç edildi, iç pazardaki mezatlarda ise hareketlilik sürüyor.

Ülke genelindeki kesme çiçek üretiminin büyük bir bölümünün yapıldığı Antalya'da, seralarda Anneler Günü yoğunluğu yaşanıyor.

Anneler Günü'nde de kırmızı renk tercih edildi

Seralardan toplanan kırmızı ağırlıklı çiçekler, depolarda paketleniyor, satışa hazır hale getiriliyor.

Avrupa'ya giden çiçekler tırlara yüklendi

Hafta sonu kutlanacak özel gün için yurt dışından talep edilen çiçekler, tır ve uçaklarla yola çıktı.

İç pazar için mezatlarda mesaiye devam

İç pazar için ise seralarda, depolarda ve açık artırma usulüyle satış yapılan mezatlarda mesai devam ediyor. Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, iç pazar için mezatlardaki çalışmaların devam ettiğini bildirdi. Bu dönemde özellikle kırmızı renkteki çiçeklerin revaçta olduğunu ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

İç pazarda çok yoğun bir talep söz konusu, özellikle büyükşehirlerde. Hem ekonomik hem de rengiyle, kokusuyla, duygusuyla anneye verilecek güzel bir hediye. Bundan dolayı sektörde olumlu bir hava var. Geçen yıla göre daha fazla bir satış bekliyoruz.

"Sektör 5 aydır yoğun"

İsmail Yılmaz, sektörde yılbaşı, Sevgililer Günü, Kadınlar Günü ve Anneler Günü olmak üzere 5 aydır önemli bir yoğunluk yaşandığını söyledi.

İngilizler iki ay önceden kutluyor

İngilizlerin Anneler Günü'nü yaklaşık 2 ay önce kutladıklarını anımsatan Yılmaz, İngiliz pazarındaki yoğunluğun ardından iç piyasa ve Avrupa ülkeleri için çalışmalara başladıklarını kaydetti.

Avrupa'dan yoğun talep

Anneler Günü için Avrupa'dan yoğun talep aldıklarını dile getiren Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

Avrupa'ya 70 milyon dallık bir ihracatımız oldu, parasal değeri de 7 milyon dolara yakın. Bu dönemde 35 ülkeye ihracat gerçekleştirdik. Son sevkiyatlarımızı yapıyoruz. Tırlarla giden sevkiyatlarımız yerine ulaştı, son sevkiyatları da uçakla gönderiyoruz. Geçen yıla göre bu yıl biraz daha hareketliyiz, dünyada derinleşen ekonomik sıkıntı nedeniyle alternatif hediyelere göre daha ucuz olduğu için çiçeğe yöneliş söz konusu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)