Acun Ilıcalı kızlarıyla poz verdi: Tek eksiğimiz var

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, sosyal medyadan dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Özel hayatını ve çocuklarıyla olan bağını her fırsatta dile getiren ünlü isim, dünya genelinde kutlanan bu özel günde geleneği bozmadı.

3 KIZIYLA BULUŞTU

Ilıcalı, Babalar Günü'nde kızlarıyla bir araya geldi. Takipçilerinden kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan bu aile pozunda, Ilıcalı'nın yanında üç kızı yer aldı.

"TEK EKSİĞİMİZ VAR"

Kızlarıyla yan yana verdiği pozu kişisel hesabından paylaşan ünlü isim "Tek eksiğimiz var" yazarak büyük kızı Banu Ilıcalı'yı etiketledi.