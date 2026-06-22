Adalar Belediyesi’nde kurulan yolsuzluk ve rüşvet çarkı deşifre oldu

CHP'li belediyelerde yolsuzluk skandalları patlak vermeye devam ediyor.

Yapılan operasyonlarda birçok belediye başkanı tutuklanırken çok sayıda gözaltı da gerçekleşti.

Rüşvet ve yolsuzluk trenine yeni bir belediye daha katıldı.

ADALAR BELEDİYE'SİNE YÖNELİK SORUŞTURMADA DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü Adalar Belediyesi soruşturmasında, dosyada yer alan eylem değerlendirmeleri dikkat çekici bir tablo ortaya koydu.

Soruşturma dosyasında; kaçak tadilatlara göz yumulduğu, ruhsatsız işletmelerin çalışmasına izin verildiği, bazı taşınmazlarda mühür ve ceza işlemlerinin pazarlık unsuru haline getirildiği, iş yeri ruhsatı ve iskân belgeleri için yüksek tutarlı paralar talep edildiği, bazı ödemelerin “harç”, “bağış”, “emanet”, “kira” veya “maaş” gibi adlarla yürütüldüğü değerlendirildi.

Dosyaya göre eylemler şöyle sıralandı:

KIVILCIM SOKAK'TAKİ KAÇAK TADİLAT

Dosyadaki ilk eylem, Büyükada Maden Mahallesi Kıvılcım Sokak No:19 adresindeki taşınmazla ilgili oldu.

Taşınmazda yaz boyunca gizli tadilat yapıldığı, KUDEB tarafından 1 milyon 100 bin TL ceza kesildiği, daha önce de tadilatın devamı için zabıta araçlarının tamiri gerekçesiyle 300 bin TL ödeme yapıldığı öğrenildi.

Dosyada; cezanın düşürülmesi, tadilatın devam ettirilmesi ve yıkım işleminin yapılmaması karşılığında Mehmet Nuri Kaya’nın 150 bin TL’yi belediye yönetimine ayırmayı teklif ettiği, Ali Ercan Akpolat’ın bu süreci kabul ederek şahsı Hüseyin Yılmaz’a yönlendirdiği, Hüseyin Yılmaz’ın da taşınmazın mühürlenmemesi ve işlerin devam etmesi yönünde hareket ettiği değerlendirildi.

HEYBELİADA'DAKİ TAŞINMAZ İÇİN 150 BİN EUROYA İSKAN

İkinci eylem, Heybeliada’da ormanlık alan içinde bulunduğu belirtilen ve Müge Bouillon’a ait olduğu değerlendirilen taşınmazla ilgili oldu.

Dosyaya göre taşınmaz için önceki dönemde basit onarım ve güçlendirme süreci işletildi; daha sonra Ali Ercan Akpolat ve Hüseyin Yılmaz’ın, iskân ve otel ruhsatı aşamasında Levent Durmuşoğlu ve İrfan Durmuşoğlu üzerinden 150 bin euro talep ettiği kayıtlara geçti.

Soruşturma dosyasında, ödeme yapılmaması halinde daha önce göz yumulan bazı imar aykırılıklarının belediye ve KUDEB süreçleriyle baskı unsuru olarak kullanıldığı; ödeme yapılması halinde ise iskân ve ruhsat işlemlerinin kolaylaştırılmasının hedeflendiği öğrenildi

ADABÜS VE BİSİKLET İZİNLERİNE 300 BİN TL'LİK PAZARLIK

Üçüncü eylem, Adalar ilçesinde adabüs ve bisiklet kullanımına ilişkin başvurularla ilgili oldu.

Soruşturmaya göre Sezai Kerim Kayadibi’nin belediyeye yaptığı başvuruların onaylanması için 500 bin TL istendiği, İrfan Durmuşoğlu’nun ise bu işi 300 bin TL üzerinden konuşabileceğini söylediği öğrenildi.

İrfan Durmuşoğlu’nun belediye başkanıyla tanışıklığı üzerinden sürece aracılık ettiği, Kayadibi’nin ruhsat ve belge işlemlerinin onaylanması için 300 bin TL ödeme yapmaya hazır olduğu, bu yolla belediye başkanına maddi menfaat sağlandığı kaydedildi.

RESTORAN RUHSATI İÇİN 200 BİN TL'LİK RÜŞVET VERİLDİ

Dördüncü eylem, Maden Mahallesi Kumsal Sokak No:33 adresinde faaliyet gösteren By Şükrü Restaurant’ın ruhsat süreciyle ilgili oldu.

Soruşturmada, restoran sahibi Şükrü Budak’ın iş yeri ruhsatı almak amacıyla Ali Ercan Akpolat ile makamında görüştüğü, görüşmede 200 bin TL istendiği, Budak’ın para sayarak başkana bıraktığı ve sonrasında ruhsat sürecinin ilerlediği tespit edildi.

Bu eylem kapsamında Şükrü Budak’ın, iş yeri ruhsatı alabilmek için 200 bin TL rüşvet verdiği, Ali Ercan Akpolat’ın da bu parayı aldığı belirtildi.

DÜKKAN PROJESİNDE MİMAR İLE BELEDİYE ARASINDA GİZLİ PAZARLIK

Beşinci eylem, Nizam Mahallesi 335 ada 2 parselde bulunan bir dükkânın proje işlemleriyle ilgili oldu. Dosyaya göre Hasan Aktaş, dükkân projesi için başka bir mimarın 13 bin dolar istediğini belirterek belediye yönetiminden yardım istedi.

Bunun üzerine Ali Ercan Akpolat ve Hüseyin Yılmaz’ın, Hasan Aktaş’ı mimar Fatih Tanuğur’a yönlendirdiği belirtildi.

İddiaya göre mimar proje işlemlerini ücretsiz yapacak, iş bitip onaylandıktan sonra belediye başkanı tarafından bir bedel belirlenecek ve bu ödeme Aktaş tarafından belediye yönetimine yapılacaktı.

MADEN MAHALLESİ'NDE TAŞINMAZ PROJESİ ONAYINA KARŞILIK ÖDEME

Altıncı eylem, Maden Mahallesi 273 ada 14 parselde bulunan ve Didem Erez üzerine kayıtlı olduğu belirtilen taşınmazdaki tadilat ve tamirat işlemleriyle ilgili oldu.

Dosyada, Ayten Uysal’ın bu taşınmazın işlemleri için mimar Fatih Tanuğur ile görüştüğü, işlemlerin Hüseyin Yılmaz’ın yönlendirmesine göre yürütüleceği ve onay süreci sonrasında ödeme yapılacağı belirlendi.

Bu eylemde de belediye yönetiminin belirli mimarlara yönlendirme yaparak, proje ve ruhsat süreçleri üzerinden maddi menfaat temin etmeye çalıştığı kaydedildi.

RUHSAT İÇİN 550 BİN TL'LİK EK ÖDEME

Yedinci eylem, Maden Mahallesi Çınar Caddesi No:9 adresinde faaliyet gösteren bir işletmenin ruhsat süreciyle ilgili olurken dosyaya göre Cafer Şakar’a ait işletmenin ruhsatsız çalıştığı, ruhsat için yaklaşık 250 bin TL resmi harç çıktığı, buna ek olarak 500-550 bin TL daha ödeme yapılmasının gündeme geldiği belirtildi.

Hüseyin Yılmaz’ın bu durumu Ali Ercan Akpolat’a aktardığı, ruhsat işlemleri karşılığında maddi menfaat pazarlığı yapıldığı kaydedildi.

BELEDİYE ADINA KİRALANAN DEPODAN GELEN KİRA TURGAY CÖMERT'E GİTTİ

Sekizinci eylede belediye adına depo olarak kullanıldığı belirtilen bir yerin kira ödemelerine ilişkin olurken dosyada, belediye başkan yardımcıları Hüseyin Yılmaz ve Fırat Durak’ın, Kasım Turan’a ait bir yeri belediye adına depo gibi kullandıkları; ancak resmi sözleşme ve belediye bütçesinden ödeme yapılmadığı belirlendi.

Kayıtlara göre göre Burgazada’daki usulsüz inşaatı nedeniyle hakkında işlem yapılan Turgay Cömert’ten 80 bin TL temin edildi, bu para belediye çalışanı Abdullah Çelikcan üzerinden Kasım Turan’a kira bedeli olarak ödettirildi.

Daha sonra Cömert’in inşaat izinleri konusunda kolaylık sağlandığı değerlendirildi.

İSKAN KARŞILIĞI İKİ AYLIK DEPO KİRASI ALİ YİĞİT'E ÖDETİLDİ

Dokuzuncu eylemde, Ali Yiğit’in devam eden bir inşaat projesinin iskân işlemleri için Hüseyin Yılmaz ile görüştüğü belirtildi.

Dosyada yer alan bilgiye göre Hüseyin Yılmaz, iskân işleminin çıkarılması karşılığında belediye adına kiralandığı belirtilen deponun iki aylık kira borcunun Ali Yiğit tarafından ödenmesini istedi.

Tanık beyanlarında, Ali Yiğit’in 20 Şubat 2026 tarihinde belediye binasına çanta ile para getirdiği, bu ödemenin 60 bin TL civarında olduğu değerlendirildi. Kamera kayıtları ve beyanların da bu iddiayı desteklediği dosyada yer aldı.

10 DÜKKANLIK PROJEYE 150 BİN DOLAR

On Dördüncü eylemde, Alen Ohannes Günberk’e ait olduğu değerlendirilen 10 dükkânlık proje ele alındı.

Dosyaya göre Hüseyin Yılmaz, Ali Ercan Akpolat’a bu proje için Alen Ohannes Günberk’e 150 bin dolar söylenmesi gerektiğini aktardı. Projenin kuruldan geçirileceği, sonrasında belediye yönetimine menfaat sağlanacağı kaydedildi.

Ayrıca Günberk’in belediyeye giderek Furkan isimli belediye çalışanına ya da Hüseyin Yılmaz’a “emanet” bırakacağına ilişkin görüşmelerin bulunduğu belirtildi.

TADİLAT DENETİMİ ASKIYA ALINMIŞ

On beşinci eylem, Nizam Mahallesi 357 ada 21 parselde bulunan bir ikamette yapılan tadilatla ilgili olurken dosyada Gülperi Çevik’in tadilat yaptırdığı adrese belediye ekiplerinin denetime gittiği ve Çevik’in Ali Ercan Akpolat ile irtibata geçmesi üzerine belediye başkanının talimat verdiği ve işlem yapılmasının durdurulduğu bilgisine yer verildi.

Ayrıca Fırat Durak’a gönderilen mesajda, işgaliye yazılmaması için cuma gününe kadar süre istendiği belirtildi.

Bu kapsamda cezai işlem yapılmaması karşılığında belediye yönetimine maddi menfaat sağlandığı kaydedildi.

MAKAM ŞOFÖRÜNÜN MAAŞINA BURCU BALKAYA'DAN EMANET

On altıncı eylem ise Ali Ercan Akpolat’ın makam şoförü Abdullah Yıldırım üzerinden yürütüldüğü değerlendirilen para trafiğine ilişkin öne çıkarken dosyaya göre Hüseyin Yılmaz’ın sekreteri Gülşah Bulut, babası olan Abdullah Yıldırım’ı maaşını alması için Burcu Balkaya’ya yönlendirdi.

Abdullah Yıldırım’ın kendisini başkanın şoförü olarak tanıttığı ve “başkanın emaneti”ni almaya geldiğini söylediği, bu olayın Çankaya Caddesi No:50 civarında yürütülen işlerle bağlantılı olabileceği kaydedildi.

Dosyada, Abdullah Yıldırım’ın maaşının belediye bütçesinden değil, belediyede işi olan kişilerden alınan paralarla karşılandığı tespit edildi.

"BAŞKANIN MİSAFİRLERİ MAAŞI VERECEK"

On yedinci eylem de Abdullah Yıldırım’a maaş adı altında para aktarılmasıyla ilgili oldu.

Dosyaya göre Gülşah Bulut, Abdullah Yıldırım’a başkanın iki misafirinin bulunduğunu ve maaşını onların vereceğini söyledi.

Gerekirse IBAN bilgisinin WhatsApp üzerinden gönderileceği de konuşmalara yansırken bu eylemde, belediyedeki usulsüz işlemler karşılığında bazı şahısların makam şoförüne para verdiği tespit edildi.

ABDULLAH YILDIRIM'IN MAAŞI DOSYAYA GİRDİ

On sekizinci eyleme ilişkin dosyada yer alan raporlara göre Mehmet Şirin Elmas’ın Abdullah Yıldırım’a “Emanetin var, onu vereyim” dediği, bu ifadenin belediyedeki usulsüz işlemler karşılığında toplanan paralar kapsamında değerlendirildiği belirtildi.

Bu başlıkta da Abdullah Yıldırım’ın maaşının başkaca kişiler tarafından elden karşılandığı kaydedildi.

ABDULLAH YILDIRIM, HÜSEYİN YILMAZ'A YÖNLENDİRİLDİ

On dokuzuncu eylemde, rüşvete aracılık eden Gülşah Bulut’un babası Abdullah Yıldırım’ı para almak üzere Hüseyin Yılmaz’a yönlendirdiği belirtildi.

Dosyaya göre görüşmelerde “parayla alakalı” ifadeler geçti ve Abdullah Yıldırım’ın gün içinde Hüseyin Yılmaz’a uğraması istendi.

Bu olay, makam şoförü üzerinden yürütüldüğü değerlendirilen para toplama sisteminin devamı olarak dosyada yer aldı.

FARUK ŞİRİN'DEN ELDEN 'EMANET' TESLİMİ

Yirminci eylemde, Faruk Şirin’in Abdullah Yıldırım’a elden “emanet” getireceği değerlendirilirken hazırlanan belgede Gülşah Bulut, Abdullah Yıldırım’a Faruk Şirin’in emanet getireceğini ve fotoğraf gönderdiğini aktardı.

Bu eylem kapsamında Abdullah Yıldırım’ın, belediye başkanı ve başkan yardımcısının bilgisi dahilinde bazı kişilerden para aldığı ve bu paraları belediye yönetimine aktardığı öğrenildi.

YAVUZ ÇİFTÇİOĞLU'NDAN ABDULLAH YILDIRIM'A 20 BİN TL ÖDEME

Yirmi birinci eylemde, Yavuz Çiftçioğlu’nun Abdullah Yıldırım’a 20 bin TL ödemesi yer aldı.

Dosyaya göre Yavuz Çiftçioğlu, Hüseyin Yılmaz’ın kendisine Abdullah Yıldırım’a 20 bin TL vermesi gerektiğini söylediği kayıtlara geçti.

Bu para trafiğinin de usulsüz iş ve işlemler kapsamında belediye yönetimine aktarılan paralar arasında değerlendirildiği dosyada yer aldı.

VASİL PORİDİS'E AİT TAŞINMAZLAR

Yirmi ikinci eylem, Vasil Poridis’e ait olduğu değerlendirilen taşınmazlar ve iskân süreciyle ilgili oldu.

Dosyaya göre Hüseyin Yılmaz, harçtan muaf olduğu belirtilen bir taşınmaz için Vasil Poridis’ten önce 1 milyon 680 bin TL aldı, ardından 810 bin TL daha talep etti.

Taşınmazın harçtan muaf olmasına rağmen “ücret” adı altında para toplandığı, toplamda 3 milyon TL’ye yakın ödeme alındığı, bu paraların iskân ve belediye izin süreçleriyle ilişkilendirildiği tespit edildi.

ANADOLU KULÜBÜ DOSYASI

Yirmi üçüncü eylemde, Anadolu Kulübü Derneği’nin ruhsat ve belediye işlemlerine yer verilirken Anadolu Kulübü’nün uzun yıllardır otel, loca ve benzeri faaliyetleri için gerekli ruhsatlar olmadan çalıştığı, belediye yönetiminin bundan haberdar olduğu öğrenildi.

Belediyenin bazı etkinliklerinin kulüpte ücretsiz yapıldığı, derneğe zaman zaman ceza kesildiği, bu cezaların maddi menfaat sağlamak için baskı aracı olarak kullanıldığı kaydedildi.

Ayrıca eski belediye meclis üyesi olan Kemal Kil’in derneğin belediyedeki işlerini takip ettiği, belge temini ve işlemlerin hızlandırılması için devreye girdiği tespit edildi.

RUHSATSIZ İŞ YERİNİN MÜHÜRÜNÜN KALDIRILMASI

Yirmi dördüncü eylem, astrolog Öner Döşer’e ait iş yerinin ruhsat durumu ve mühür işlemiyle ilgili oldu.

Dosyaya göre ruhsatı olmadığı için mühürlenen iş yeri hakkında, Ali Ercan Akpolat’ın talimatıyla ruhsatlı gibi yazı hazırlanarak mühür kaldırıldı.

Bu olayda, ruhsatsız iş yerinin ruhsatı varmış gibi gösterildiği; bu nedenle mühür bozma, resmi belgede sahtecilik ve rüşvet suçlarının oluşabileceği tespiti yapıldı.

RUHSATSIZ HEDİYELİK EŞYA DÜKKANINA DENETİM YOK

Yirmi beşinci eylemde Nizam Mahallesi Gülistan Caddesi No:4/A adresindeki ruhsatsız hediyelik eşya dükkânına dair bilgiler verildi.

Raporda yer alan bilgilere göre Taylan Karaduman, iş yerine zabıta denetimi geldiğini ve ruhsatı olmadığını belirterek Ali Ercan Akpolat’tan yardım istedi.

Akpolat’ın Zabıta Müdürü İlyas Bayram’a, iskeledeki bazı ruhsatsız dükkânlara karışılmaması ve büyükşehirden soran olursa konunun başkan tarafından takip edildiğinin söylenmesi yönünde talimat verdiği öğrenilirken bu eylemde, ruhsatsız iş yerinin faaliyetine devam etmesi karşılığında maddi menfaat sağlandığı kaydedildi.

HEYBELİADA'DAKİ MÜHÜRLÜ TADİLAT AÇILMIŞ

Yirmi altıncı eylem, Heybeliada Refah Şehitleri Caddesi No:51 adresindeki taşınmazda yapılan tadilatla ilgili oldu.

Dosyaya göre Gökhan Çantaoğlu’nun evinde izin alınmadan tadilat yapıldı, zabıta tarafından mühürleme işlemi uygulanırken Çantaoğlu’nun Ali Ercan Akpolat ile görüşmesi üzerine başkanın, sit alanı nedeniyle izin alınması gerektiğini söylediği ancak “ayarlayıp açtıracağını” belirttiği öğrenildi.

Akpolat’ın şahsı Hüseyin Yılmaz’a yönlendirdiği, mühür işleminin kaldırılması ve belediyece sorun çıkarılmaması karşılığında maddi menfaat sağlandığı anlaşıldı.

SEDEF ADASI'NDAKİ TAŞINMAZA USULSÜZ İSKAN DENETİMİ

Yirmi yedinci eylem, Sedef Adası’ndaki 321/18 ada parsel numaralı taşınmazla ilgili olurken taşınmazda güçlendirme işlemlerinin zemin oturum alanını artırdığı, teknik çizim hataları bulunduğu ve imara aykırı tadilat yapıldığı gerekçesiyle Bakanlık tarafından 2863 sayılı Kanun kapsamında suç duyurusunda bulunuldu.

Buna rağmen belediyede görevli Furkan Güçlüer’in iskân için dosya ve evrakları imzaya getirdiği, bazı memurların evraklarda eksiklik ve usulsüzlük görerek imza atmak istemediği belirtildi.

Dosyada, taşınmaz için “aykırılıklar giderildi” şeklinde rapor düzenlenerek iskân verilmeye çalışıldığı, usulsüzlükleri fark eden belediye personelinin konuyu adli mercilere bildirmediği ve bazı belediye görevlilerinin maddi menfaat karşılığı sürece dahil olduğu kaydedildi.

METİN ÖNAL'DAN 30 BİN TL'LİK ELDEN ÖDEME

Yirmi sekizinci eylemde, eski meclis üyesi ve müteahhit olduğu belirtilen Metin Önal ile rüşvete aracılık eden Gülşah Bulut arasındaki para trafiği tespit edildi.

Dosyaya göre Gülşah Bulut, Metin Önal’a başkanın gelemeyeceğini, 20-30 bin TL civarında bir ödeme bırakılması gerektiğini söyledi.

Devamında 30 bin TL’nin Gözde isimli belediye personeline bırakılacağı, isterse Gülşah Bulut’a da verildiği kayıtlara geçerken bu eylemde, belediye başkanı ve başkan yardımcısına verilmek üzere elden para teslim edildiği tespit edildi.

GÖZDE ACIR ÜZERİNDEN ALINAN EMANET

Yirmi dokuzuncu eylemde, Ali Ercan Akpolat’ın belediye personeli Gözde Acır’a Kemal isimli bir şahsın kendisini arayacağını ve “emanet” vereceğini söylediği belirtilirken bu “emanet”in para olduğu ve ilçede yapılan usulsüz işlemler kapsamında başkanın bilgisi dahilinde maddi menfaat temin edildiği kaydedildi.

Gözde Acır’ın da bu para tesliminde aracılık ettiği ifade edildi.

KEMAL KİL ÜZERİNDEEN ŞANTİYE VE TADİLAT İŞLERİ İÇİN MENFAAT

Otuzuncu eylemde avukat ve eski belediye meclis üyesi Kemal Kil’in takip ettiği inşaat ve tadilat işleri yer alırken Kemal Kil, Adalar’da yürütülen iki ayrı inşaat/tadilat işi için belediye nezdinde kolaylık sağlanması amacıyla devreye girdi.

Ayrıca Yusuf Günay’dan 20 bin TL istediği, şantiyedeki işlerin sorunsuz yürümesi için çaba gösterdiği, kendilerine kolaylık sağlayan kişilere hediye ve maddi menfaat sağlandığı öğrendildi.

İZİNSİZ TADİLATLARA GÖZ YUMULDU

Otuz birinci eylem, Büyükada’daki farklı adreslerde yürütülen tadilat işleriyle ilgili olurken dosyada; Cem Demirbaş’ın satın aldığı Yel Üfürdü Sokak’taki dairede banyo tadilatı, Orhan Cavıldak’ın merdiven demirleriyle ilgili tadilatı ve Konak Sokak’ta çatı işleri gibi farklı işlemlerde zabıtanın gönderilmemesinin istendiği belirtildi.

İzinsiz tadilat yapılacağı durumlarda Zabıta Müdürü İlyas Bayram’a bilgi verildiği, Bayram’ın da Hüseyin Yılmaz’a bilgi aktardığı ve belediyenin bu işlemlere göz yumduğu tespit edildi.

KREŞ BORCUNDA KAMU ZARARI

Belediye kreşine ilişkin 73 bin TL’lik borç otuz ikinci eylemde yer alırken Fatma Gizem Koçak'ın, ablasının oğlunun belediye kreşinden kaynaklanan 73 bin TL borcu için Fırat Durak’tan yardım istediği belirtildi.

Fırat Durak’ın, Fatma Gizem Koçak’ın yeğenini kendi çocuğuymuş gibi gösteren dilekçe vermesini ve kamu personeli indiriminden yararlanmasını önerdiği, kalan borcun da silinmesi için girişimde bulunduğu kaydedildi.

Dosyada, Fatma Gizem Koçak’ın kamu personeli olmadığı halde kamu personeli gibi gösterilerek belediye alacağında indirim yapılmaya çalışıldığı ve bu yolla kamunun zarara uğratıldığı tespiti yapıldı.

MUHTARIN BERBER DÜKKANINA İŞLEM YOK

Otuz üçüncü eylem, Nizam Mahallesi Muhtarı Ayhan Güler’in babasına ait olduğu değerlendirilen berber dükkânıyla ilgili oldu.

Dosyaya göre ruhsat ve denetim kapsamında dükkâna gidildi, Ayhan Güler’in Ali Ercan Akpolat’tan yardım istemesi üzerine başkan Zabıta Müdürü İlyas Bayram’a “işlem yapılmaması” ve tutanak tutulmaması talimatı verdi.

Bu olayda belediyenin denetim görevini yerine getirmediği öğrenildi.

ÇATI TADİLATI İÇİN 40 BİN DOLAR RÜŞVET TALEBİ

Otuz dördüncü eylemde, Nizam Mahallesi Yaverbey Sokak’taki bir taşınmazda yapılan çatı onarımı ve oda büyütme tadilatıyla ilgili olurken dosyaya göre Fikriye Şekerci, kendisinden belediyeden bir kişi tarafından 40 bin dolar istendiğini, ödeme yapılmazsa tadilat izni verilmeyeceğini Ali Ercan Akpolat’a aktardı.

Dosyada, bu tür tadilat ve onarım işlemlerine usulsüz şekilde göz yumulduğu, ödeme yapmayanlara ise işlem uygulanarak ödeme yapmaya zorlandıkları öğrenildi.

ADALAR SU SPORLARI KULÜBÜ İLE İLGİLİ DETAYLAR

Otuz beşinci eylem, Adalar Su Sporları Spor Kulübü İktisadi İşletmesi İdari İşler Müdürü Hayrettin Barbaros Tütün ile Fırat Durak arasındaki görüşmeyle ilgili oldu.

Dosyaya göre Tütün, belediyeye uğradığını, Hüseyin Yılmaz’la görüşemediğini ancak Fırat Durak’ın odasına “emanet” bıraktığını söyledi.

Bu “emanet”in para olduğu, ilçedeki usulsüz iş ve işlemlerde kolaylık sağlanması karşılığında Fırat Durak’a maddi menfaat sağlandığı kaydedildi.

MÜHÜR, RUHSAT, İSKAN VE EMANET

Dosyada yer alan eylemler birlikte değerlendirildiğinde, soruşturmanın merkezinde Adalar Belediyesi’ndeki imar, ruhsat, iskân ve denetim süreçlerinin bulunduğu görüldü.

Dosyaya göre bazı taşınmaz ve işletmelerde önce ceza, mühür veya denetim baskısı oluşturuldu; ardından bu işlemlerin kaldırılması, ruhsatlandırılması, iskân verilmesi veya sürecin hızlandırılması karşılığında para talep edildi.

Bazı ödemeler doğrudan para olarak, bazıları “bağış”, “harç”, “ücret”, “emanet”, “maaş” veya “kira” adı altında yapıldı.

BELEDİYEDEN BİRÇOK İSMİN ADI DOSYADA YER ALDI

Dosyada, belediye yönetimiyle bağlantılı bazı kişilerin de bu para trafiğinde aracılık ettiği kaydedildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, Adalar Belediyesi’ndeki imar ve ruhsat süreçleri üzerinden kurulu menfaat ağının tüm yönleriyle araştırıldığı belirtiliyor.