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Adalet Bakanı: Ermeni Tasarısı yok hükmündedir

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD Senatosu'nun Ermeni kararına sert tepki gösterdi. Son dakika açıklaması yapan Bakan Gül, "Bu karar ülkemiz, milletimiz açısından yok hükmündedir." dedi.

Haber Merkezi | 13.12.2019 - 10:49..
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ABD Senatosu, Ermeni karar tasarısını kabul etti.

Tasarıya ilişkin Senato Genel Kurulu'nda yapılan oturumda, kurulda hazır bulunan senatörlerden oylamaya karşı çıkan olmadı.

TÜRKİYE'DEN SERT MESAJLAR

Senatonun bu konudaki görüşünü yansıtan bir düzenleme olan karar tasarısının, yasal olarak herhangi bir bağlayıcılığı bulunmazken, Türkiye'den art arda sert mesajlar geliyor.

"YOK HÜKMÜNDEDİR"

Skandal karara ilişkin son olarak Adalet Bakanı Abdulhamit Gül konuştu. Bakan Gül, "Bu karar ülkemiz, milletimiz açısından yok hükmündedir." dedi.

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