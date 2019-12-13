Adalet Bakanı: Ermeni Tasarısı yok hükmündedir

ABD Senatosu, Ermeni karar tasarısını kabul etti.

Tasarıya ilişkin Senato Genel Kurulu'nda yapılan oturumda, kurulda hazır bulunan senatörlerden oylamaya karşı çıkan olmadı.

TÜRKİYE'DEN SERT MESAJLAR

Senatonun bu konudaki görüşünü yansıtan bir düzenleme olan karar tasarısının, yasal olarak herhangi bir bağlayıcılığı bulunmazken, Türkiye'den art arda sert mesajlar geliyor.

"YOK HÜKMÜNDEDİR"

Skandal karara ilişkin son olarak Adalet Bakanı Abdulhamit Gül konuştu. Bakan Gül, "Bu karar ülkemiz, milletimiz açısından yok hükmündedir." dedi.