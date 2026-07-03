Adalet Bakanlığ 15 bin personel alımı: Başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere açılan 15 bin kişilik sözleşmeli personel kadrosuna yapılan başvurular, 22 Haziran 2026 tarihinde sona erdi.

Zabıt kâtibinden infaz ve koruma memuruna, destek personelinden psikoloğa kadar geniş bir yelpazedeki kadrolar için başvurularını tamamlayan adaylar, şimdi sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor.

Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözlü sınav tarihi ve yerleri ne zaman belli olacak?

Sözlü sınav listeleri ne zaman ilan edilecek?

Bakanlık tarafından paylaşılan bilgilere göre, sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri ve sınav yerleri en geç 17 Ağustos 2026 Pazartesi günü duyurulacak.

Sonuçlar, sınavı gerçekleştirecek ilgili adalet komisyonlarının bağlı bulunduğu adliye internet siteleri üzerinden yayımlanacak.

Adaylar 22 Ağustos 2026 Cumartesi günü sınava alınacak.

Kadro dağılımı

Zabıt kâtibi: 5.259 kişi

İnfaz ve koruma memuru: 4.508 kişi

Destek personeli (aşçı, şoför, hizmetli, kaloriferci): 1.300 kişi

Mübaşir: 1.041 kişi

İcra kâtibi: 900 kişi

Koruma ve güvenlik görevlisi: 524 kişi

Psikolog: 410 kişi

Teknisyen ve tekniker: 322 kişi

Büro personeli: 316 kişi

Hemşire: 286 kişi

Sosyal çalışmacı: 90 kişi