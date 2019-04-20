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Adana merkezli 4 ilde dev torbacı operasyonu

Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği 600 polisle gerçekleştirilen dronelu torbacı operasyonunda 39 zanlı gözaltına alındı.

İHA | 20.04.2019 - 09:34..
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Adana merkezli 4 ilde özel harekat ekiplerinin de destek verdiği 600 polisle dronelu torbacı operasyonu gerçekleştirildi.

EŞZAMANLI DRONELU TORBACI BASKINI

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında sokakta uyuşturucu sattıkları ileri sürülen ve "torbacı" diye tabir edilen şahıslara yönelik yaklaşık 3 ay önce teknik ve fiziki takip başlatıldı. Bu takip sonucunda Adana merkezli 4 ilde dün şafak vakti 55 adrese eş zamanlı operasyon yapılarak 52 zanlının yakalanması talimatı verildi.

Adana merkezli 4 ilde dev torbacı operasyonu

39 ZANLI EVİNDEN ALINDI

Bu talimat doğrultusunda Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 4 ilde şafak vakti özel harekatında katıldığı 600 polisle torbacı olduğu ileri sürülen şahısların evlerine baskın yaptı. Yapılan bu operasyonu polis drone ile de havadan yönetti. Drone ile kaçmaya çalışan zanlılar anında karadaki polislere söylendi. Bunun sonucunda 39 zanlı yakalandı. Polisin evlerde yapılan aramada ise çok miktarda hap ve uyuşturucu ile 3 tabanca ele geçirdi. Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Adana merkezli 4 ilde dev torbacı operasyonu

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