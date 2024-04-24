Düzce'de ani fren dorseyi yerinden çıkarttı

İHA
Düzce'de Kervan Kavşağı mevkiinde, Düzce gişeler istikametinden Bahçeşehir istikametine seyir halinde olan S.Z. idaresindeki 27 ARJ 564 plakalı Mercedes marka kağıt yüklü tırın, sürücüsünün ani fren yapması sonrasında dorsesi yerinden çıktı.
1 saatlik uğraşın ardından yerine takıldı
Sürücünün durumu fark etmesinin ardından aracın kupa kısmı ile tekrar birleştirmek için bölgeye vinç çağırıldı.
Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, dorse yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kupaya tekrar takıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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