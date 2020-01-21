Adana'da 10 evden 100 bin liralık hırsızlık yaptılar

Adana'da polis ekipleri, tırmanarak girdikleri 10 evden toplam 100 bin liralık hırsızlık yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
ADRESLERİ TESPİT EDİLDİ
Hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği belirlenen Mesut L. ile Hasan D.'nin, merkez Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi'nde ev kiraladıkları ve burada saklandıkları öğrenildi.
2 KİŞİ TUTUKLANDI
Polis, hırsızlık suçundan çok sayıda sabıkası bulunan 2 kişiyi, çalışma sonucu yakalayarak, gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mesut L. ile Hasan D., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.