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Adana'da 10 evden 100 bin liralık hırsızlık yaptılar

Tırmanarak girdikleri evde hırsızlık yapan Mesut L. ile Hasan D., polis ekiplerince gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 2 kişi, tutuklandı.

DHA | 21.01.2020 - 10:13..
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Adana'da polis ekipleri, tırmanarak girdikleri 10 evden toplam 100 bin liralık hırsızlık yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

ADRESLERİ TESPİT EDİLDİ

Hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği belirlenen Mesut L. ile Hasan D.'nin, merkez Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi'nde ev kiraladıkları ve burada saklandıkları öğrenildi.

Adana'da 10 evden 100 bin liralık hırsızlık yaptılar


2 KİŞİ TUTUKLANDI

Polis, hırsızlık suçundan çok sayıda sabıkası bulunan 2 kişiyi, çalışma sonucu yakalayarak, gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mesut L. ile Hasan D., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Adana'da 10 evden 100 bin liralık hırsızlık yaptılar

Adana'da 10 evden 100 bin liralık hırsızlık yaptılar


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