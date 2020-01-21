Adana'da 10 evden 100 bin liralık hırsızlık yaptılar

Apple, iPhone 11 serisinde ayarlardan kapatsanız bile konumunuzu süreli izleyen UWB teknolojisi için açma/kapatma tuşu ekledi.

Libya’da iki petrol üretim tesisisin kapanmasıyla petrol fiyatları pazartesi günü son 10 günün en yüksek düzeyini gördükten sonra hafif geriledi.

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Yurt dışı üretici fiyat endeksi yıllık yüzde 8,93 arttı

TÜİK, 2019 yılı Aralık ayına ilişkin Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi verilerini paylaştı. Yıllık ve aylık düzeyde, imalat sanayi başta olmak üzere genelde artışlar var.