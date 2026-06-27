Adana'da 12 yaşındaki kıza sistematik cinsel istismar: 2 tutuklama

Adana'da yaşanan olay infial yarattı...

Feke Cumhuriyet Başsavcılığı, 12 yaşındaki bir kız çocuğunun yaklaşık 6 yıl boyunca cinsel istismara uğradığı iddiaları üzerine soruşturma başlattı.

6 YIL BOYUNCA CİNSEL İSTİSMARA UĞRADI

Soruşturma başlatılınca kızın muayenesinde cinsel istismar doğrulanınca kız çocuğunun babası Ş.K. (62) kızına cinsel istismarda bulunduğundan şüphelendiği Ö.Ş.'yi (60) alıkoydu.

BABA, ŞÜPHELİYİ ALIKOYDU

Babanın bir odaya kilitlediği şahsı ölümle tehdit ettiği öne sürüldü.

Bunun üzerine jandarma yaptığı operasyonda hem babayı hem de cinsel istismar şüphelisini gözaltına aldı.

TUTUKLANDILAR

Baba ve şüpheli jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Baba ve şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.