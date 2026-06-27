Adana'da 12 yaşındaki kıza sistematik cinsel istismar: 2 tutuklama
Feke ilçesinde 12 yaşındaki kız çocuğunun başlatılan soruşturma kapsamında 6 yıl boyunca cinsel istismara uğradığı öğrenildi. Olaya ilişkin gözatına alınan 66 yaşındaki şahıs ve şüpheliyi alıkoyduğu öğrenilen baba tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Adana'da yaşanan olay infial yarattı...
Feke Cumhuriyet Başsavcılığı, 12 yaşındaki bir kız çocuğunun yaklaşık 6 yıl boyunca cinsel istismara uğradığı iddiaları üzerine soruşturma başlattı.
6 YIL BOYUNCA CİNSEL İSTİSMARA UĞRADI
Soruşturma başlatılınca kızın muayenesinde cinsel istismar doğrulanınca kız çocuğunun babası Ş.K. (62) kızına cinsel istismarda bulunduğundan şüphelendiği Ö.Ş.'yi (60) alıkoydu.
BABA, ŞÜPHELİYİ ALIKOYDU
Babanın bir odaya kilitlediği şahsı ölümle tehdit ettiği öne sürüldü.
Bunun üzerine jandarma yaptığı operasyonda hem babayı hem de cinsel istismar şüphelisini gözaltına aldı.
TUTUKLANDILAR
Baba ve şüpheli jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Baba ve şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)