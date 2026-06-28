Giresun’da alacak-verecek kavgasında kurşunların hedefi olan 20 yaşındaki genç öldü

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Giresun’un Eynesil ilçesine bağlı Ören beldesinde oto tamirciliği yapan Ş.K. ile Enes Eren arasında alacak-verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışmada Ş.K.’nin belinden çıkardığı tabancayla Enes Eren’e ateş etti.

Kasığından vurulan genç, kanlar içinde yere yığılırken çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE CAN VERDİ

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Enes Eren, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Eren’in cenazesi otopsi için morga götürüldü.

Olayın ardından şüpheli Ş.K. jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı.