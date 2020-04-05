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Adana'da 14 bin liralık kovan hırsızlığı

Jandarma ekiplerince çalınan 14 bin lira değerindeki arı kovanları bulunarak sahibine teslim edildi.

İHA |
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Adana'da 14 bin liralık kovan hırsızlığı

Adana'nın Kozan ilçesinde gezici arıcılık yapan emekli öğretmen Nezih Yağlıpınar’ın binlerce arısının bulunduğu 23 kovan, kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından çalındı.

14 BİN LİRA DEĞERİNDE KOVANLAR BULUNDU

Yağlıpınar'ın durumu jandarmaya bildirmesi üzerine çalışma başlatan ekipler, 48 saat içinde çalınan kovanları bularak sahibine teslim etti.

14 bin lira değerinde olan 23 kovanın sahibi ilk kez kovan hırsızlığı ile karşılaştığını belirtti.

KOVANLARINDAN ÇOK EKİPLERE SEVİNDİ

23 kovanı ve arılarına kavuşan arıcı Nezih Yağlıpınar, kovanların bulunmasından çok jandarma ekiplerinin kendisine gösterdiği ilgiye sevindiğini belirterek, "Ben Kayseri'den emekli öğretmenim, gezgin arıcılık yapıyorum. Akşam yemek yerken kovanı yüklemişler. Bu hırsızlık acemi işi değil. Kovanı normal bir insan alamaz. Arıların sokma ihtimali var. Ekiplere teşekkür ederim. Kovanlarımı bulduğu için değil ama, sevgi saygılı güler yüzlüler." dedi.

Adana'da 14 bin liralık kovan hırsızlığı

"20 YILDIR İLK KEZ BAŞIMA GELDİ"

Kovan hırsızlığına şaşıran Yağlıpınar, "Zararım 13 bin TL civarındaydı. Asıl derdimiz bu insanlar polisi jandarmayı oyalıyor vatandaşı mağdur ediyor. Amacım bu insanlar toplumdan temizlenmeli. Ben olmaz diyordum 20 yılda bir ilk kez başıma geldi. Arıcılar kovanlarının başında dursunlar.” dedi.

Adana'da 14 bin liralık kovan hırsızlığı

Adana'da 14 bin liralık kovan hırsızlığı

Adana'da 14 bin liralık kovan hırsızlığı

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