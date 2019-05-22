Adana Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri bir uyuşturucu kaçakçılığına daha geçit vermedi.

ŞÜPHELİ TIR DURDURULDU, NARKOTİK KÖPEĞİ BULDU

Ekipler, Merkez Seyhan ilçesi, D-400 karayolunun Sakarya Mahallesi bölümünde yaptıkları uygulamada şüphelendikleri bir tırı durdurdu. Hassas burunlu detektör köpekle yapılan aramada, tırın dorsesinde 48 paket 250 kilo esrar ele geçirildi. Araç sürücüsü Danış K. (36) gözaltına alındı.

Adana’da 250 kilo esrar polise takıldı ViDEO

TUTUKLANDI

Şüpheli, emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.



















