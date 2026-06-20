Adana'da 408 bin 235 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

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Zehir tacirlerine göz açtırılmıyor...

Bu kapsamda Adana'da, başarılı bir operasyon daha gerçekleştirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tır sürücüsü H.H.’nin kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı.

TIR TAKİBE ALINDI

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelinin kullandığı tırı takibe aldı.

Narkotik polisleri, belirlenen noktada tırın önünü keserek aracı durdurdu.

408 BİN 235 ADET UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

Sürücü H.H. kelepçe takılarak etkisiz hale getirilirken, araçta yapılan aramada 408 bin 235 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan H.H., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.