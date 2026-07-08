Adana'da adliye önünde silahlı kavga: 2 yaralı
Adana'da adliye önünde çıkan silahlı kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından kaçan şüphelilerden 1'i yakalanırken diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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Adana'nın Kozan ilçesinde adliyedeki duruşma sonrası bina önünde karşılaşan husumetliler arasındaki tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.
Pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 2 kişi yaralandı.
Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
1 GÖZALTI
Yaralılar ilk müdahalelerinin sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken polis ekipleri olaya karışan 1 şüpheliyi gözaltına aldı.
Kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar ise devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)