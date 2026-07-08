Adana'da adliye önünde silahlı kavga: 2 yaralı

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Adana'nın Kozan ilçesinde adliyedeki duruşma sonrası bina önünde karşılaşan husumetliler arasındaki tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 2 kişi yaralandı.

Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

1 GÖZALTI

Yaralılar ilk müdahalelerinin sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken polis ekipleri olaya karışan 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar ise devam ediyor.