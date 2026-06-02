Adana'da akıntıya kapılan Ömer'den haber yok
Serinlemek için girdiği çayda, akıntıya kapılarak kaybolan 25 yaşındaki Ömer Alptekin'i arama çalışması 3'üncü gününde sürüyor.
Karaisalı ilçesi Dokuzoluk Kanyonu'na arkadaşlarıyla birlikte pikniğe giden Ömer Alptekin, 31 Mayıs’ta saat 09.00 sıralarında serinlemek için Eğlence Çayı’na girdi.
Bir süre sonra akıntıya kapılan Alptekin, suda sürüklenerek gözden kayboldu.
ÇALIŞMALARDAN SONUÇ ALINAMADI
Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Alptekin’in bulunması için çalışma başlattı.
Yapılan çalışmalardan herhangi bir sonuç alınamadı.
SABAH SAATLERİNDE YENİDEN BAŞLADI
Dün havanın kararmasıyla ara verilen çalışmalar, bugün sabah saatlerinde yeniden başladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)