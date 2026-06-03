ABD ordusu: İran limanına doğru seyreden tanker etkisiz hale getirildi

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ABD’nin İran’a yönelik deniz ablukası sürerken, bölgede güvenlik endişelerini artıracak bir gelişme daha yaşandı. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Basra Körfezi’nden bir İran limanına ilerlemeye çalışan boş petrol tankerine müdahale edildiğini duyurdu.

"İRAN’A ULAŞMAYA ÇALIŞAN PETROL TANKERİNİ FÜZE SALDIRISI İLE ENGELLEDİK"

CENTCOM'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından ABD güçleri tarafından durdurulan yüksüz petrol tankerine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, uluslararası sularda Basra Körfezi'ndeki Hark Adası'na doğru seyreden Botsvana bandıralı "M/T Lexie" petrol tankerine "abluka tedbirlerinin" uygulandığı belirtildi.

Söz konusu tankerde bulunan mürettebatın ABD güçlerinin talimatlarına uymadığı ve uyarıları görmezden geldiği kaydedilen açıklamada, tankerin makine dairesine ateşlenen füzeyle geminin etkisiz hale getirildiği ve İran'a ulaşmasının engellendiği ifade edildi.