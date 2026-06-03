İran basını: ABD ile mesaj alışverişi kesintiye uğradı

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi başta olmak üzere İranlı yetkililer, Lübnan'daki saldırıların durdurulmasının da İran-ABD arasındaki geçici ateşkesin parçası olduğunu belirterek buna karşılık verileceğini duyurmuştu.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının devam etmesi nedeniyle İran'ın arabulucular üzerinden ABD ile gerçekleştirdiği mesaj alışverişini durdurduğunu, görüşmelerin tekrar başlaması için İsrail'in Lübnan'a saldırıları sonlandırmasını ve işgal ettiği bölgelerden çekilmesini şart koştuğunu bildirmişti.

Haberde ayrıca İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tamamen kapatmayı ve Babulmendeb Boğazı dahil olmak üzere diğer cephelerin aktif hale getirilmesini gündeme aldığı belirtilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada 'müzakerelerin hızlı bir tempoda' devam ettiğini öne sürmüştü.

"MESAJ ALIŞVERİŞİ KESİNTİYE UĞRADI"

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'nın İran-ABD müzakere süreci hakkında bilgi sahibi kaynağa dayandırdığı haberine göre ise İran-ABD arasında şu anda mesaj alışverişi durdu.

Trump'ın İran ile görüşmelerin devam ettiğine dair açıklamasına rağmen görüşmelerin birkaç gündür durdurulduğunu aktaran söz konusu kaynak, İran'ın ABD'ye son mesajının İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan ile ilgili olduğunu belirtti.