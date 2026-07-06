Adana'da ameliyat sırasında doktorlar, hastanın belinde panç unuttu

Adana'da akılalmaz olay...

İki çocuk babası çelik montaj işçisi Mehmet Gür, 2022 yılında Mersin'de iş kazası geçirdi.

Hastaneye kaldırılan Gür, tedavisinin ardından taburcu edildi ancak 2023 yılında belinde ağrıları artınca Seyhan Devlet Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı doktor A.Y.Ü.'ye başvurdu.

BELİNE 4 PLATİN TAKILDI

Doktor tarafından ameliyat edilen Mehmet Gür'ün beline 4 platin takıldı.

1 sene sonra Mehmet Gür, tekrardan doktoruna kontrole gitti ve takılan platinler belinden çıkartıldı.

PANÇ UNUTULDU

İddiaya göre, bu sırada doktor A.Y.Ü., Mehmet Gür'ün belinde panç unuttu.

Platinler çıktıktan sonra da ağrıları devam eden Mehmet Gür, bu süreçte işinden oldu.

KONTROL SIRASINDA ORTAYA ÇIKTI

Geçtiğimiz yıl, 5 Ocak Devlet Hastanesi'ne başvuran ve burada yapılan kontrollerde Gür'ün belinde panç unutulduğu tespit edildi.

5 Ocak Devlet Hastanesi'nde başvurduğu doktor, Mehmet Gür'ün belindeki pançı almanın felç kalmasına yol açabileceğini belirterek o riski alamayacağını söyledi.

RİSKLİ AMELİYAT

Seyhan Devlet Hastanesi'ne giden Gür, kendi doktoruna başvurdu ancak o da riskli bir işlem olduğunu söyleyip pançı alamayacağını belirtti.

Balcalı Hastanesi ve Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne de giden Mehmet Gür, oradaki doktorlarında işlemin riskli olduğunu söylemesi üzerine adeta eve hapsoldu.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na giden Mehmet Gür, kendisini ameliyat eden ve panç unuttuğu iddia edilen doktoru hakkında şikayetçi oldu.

Savcılık ise Sağlık Bakanlığı Mesleki Sorumluluk Kurulu'na üst yazı yazıp soruşturma izni talebinde bulundu.