Iğdır FK'dan iki transfer birden!

1. Lig'de mücadele eden Iğdır FK'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Yeşil-beyazlılar, kadrosunu iki isimle güçlendirdiğini duyurdu. Iğdır FK, 18 yaşındaki Ahmet Köse ve 32 yaşındaki Loic Robert Kouagba'yı transfer etti.

SÖZLEŞME SÜRELERİ

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe'den sağ bek Ahmet Köse ile 3 yıllık, Boluspor'dan stoper Loic Robert Kouagba ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.