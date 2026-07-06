Türkiye'ye gelen NATO nezdindeki Daimi Temsilciler heyetinden Anıtkabir'e ziyaret

Ankara'da tarihi zirve...

32 üye ülke 7-8 Temmuz'da başkentte buluşuyor.

İttifakın dönüm noktası olması beklenen zirvede önemli kararlara imza atılması bekleniyor.

NATO HEYETİNDEN ANITKABİR'E ZİYARET

Lüksemburg'un NATO Daimi Temsilcisi Stephan Frederic Müller başkanlığında NATO nezdindeki Daimi Temsilciler ve üst düzey yetkililerden oluşan heyet, Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

ÇELENK BIRAKTILAR

Müller ve beraberindeki heyet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.

Saygı duruşunda bulunan heyet, hatıra fotoğrafı çektirdi.

"KALICI SAYGIYI TEYİT ETMEK ÜZERE TOPLANDIK"

Müller, heyet adına Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

“Bugün, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu babasının mirasını onurlandırmak ve aziz hatıranız huzurunda milletinize duyduğumuz kalıcı saygıyı yeniden teyit etmek üzere birlik içinde toplandık.



Türkiye Cumhuriyeti'nin başkentinde, yüzyıllık ilkeniz olan 'Yurtta Sulh, Cihanda Sulh' sözünün İttifakımızın ruhunun özünü nasıl yansıttığını ve yolumuzu nasıl aydınlattığını düşünüyoruz.



NATO Ankara Zirvesi münasebetiyle büyük milletinizi ziyaret etme fırsatı dolayısıyla memnuniyetimizi bildiririz.”