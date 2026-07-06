Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları başladı
Fatih Tekke yönetiminde Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde başladı.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Trabzonspor, 2026-2027 sezonu öncesi hazırlık kampı çalışmalarına başladı.
Bordo-mavili ekip, teknik heyet ve futbolcuların katılımıyla Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
YENİ TRANSFERLER İDMANDA
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde başlayan antrenmanda, Trabzonspor'un kadrosuna dahil ettiği Ruslan Malinovskyi, Noah Saviolo, Thierry Karadeniz, Metehan Mimaroğlu ve Melih Kabasakal da yer aldı.
BİRİNCİ ETAP 21 TEMMUZ'A KADAR SÜRECEK
Karadeniz ekibi birinci etap kamp çalışmalarını 21 Temmuz'a kadar Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde devam edecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)