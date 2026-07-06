Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları başladı

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Trabzonspor, 2026-2027 sezonu öncesi hazırlık kampı çalışmalarına başladı.

Bordo-mavili ekip, teknik heyet ve futbolcuların katılımıyla Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

YENİ TRANSFERLER İDMANDA

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde başlayan antrenmanda, Trabzonspor'un kadrosuna dahil ettiği Ruslan Malinovskyi, Noah Saviolo, Thierry Karadeniz, Metehan Mimaroğlu ve Melih Kabasakal da yer aldı.

BİRİNCİ ETAP 21 TEMMUZ'A KADAR SÜRECEK

Karadeniz ekibi birinci etap kamp çalışmalarını 21 Temmuz'a kadar Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde devam edecek.