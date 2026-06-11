Adana'da apartman dairesindeki yangında mahsur kalan köpek kurtarıldı
Çukurova ilçesinde bir apartmanın 10’uncu katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekibinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekipler, dairede mahsur kalan köpeği de kurtardı. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.
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Adana'nın Çukurova ilçesinde bulunan bir apartmanın 10'uncu katındaki dairede, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı.
Alevler kısa sürede daireyi sararken, bir köpeğin evde mahsur kaldığı öğrenildi.
ALEVLER KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINDI
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle köpek kurtarılırken, alevler diğer dairelere sıçramadan kontrol altına alındı.
YANGININ SEBEBİ BELİRLENECEK
Yangında soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)