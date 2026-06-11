Haberler 3. Sayfa

Adana'da apartman dairesindeki yangında mahsur kalan köpek kurtarıldı

Çukurova ilçesinde bir apartmanın 10’uncu katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekibinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekipler, dairede mahsur kalan köpeği de kurtardı. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

DHA DHA
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Adana'nın Çukurova ilçesinde bulunan bir apartmanın 10'uncu katındaki dairede, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı.

Alevler kısa sürede daireyi sararken, bir köpeğin evde mahsur kaldığı öğrenildi.

ALEVLER KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINDI

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle köpek kurtarılırken, alevler diğer dairelere sıçramadan kontrol altına alındı.

YANGININ SEBEBİ BELİRLENECEK

Yangında soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)