Adana'da apartman panosuna giren sansar yavrusu kurtarıldı

Adana'nın Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi’nde bulunan bir apartmanın bodrum katındaki elektrik panosundan gelen sesleri duyan vatandaşlar, durumu kontrol ettiklerinde içeride bir hayvan olduğunu fark etti.

Durumun tehlike oluşturabileceğini düşünen apartman sakinleri, vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

İTFAİYE EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, elektrik panosunda mahsur kalan sansar yavrusunu kurtarmak için çalışma başlattı. Dikkatli bir şekilde yürütülen operasyonla yavru sansar, zarar görmeden bulunduğu yerden çıkarıldı.

Ekiplerin titiz müdahalesi sayesinde hem apartman sakinlerinin güvenliği sağlandı hem de hayvanın zarar görmesinin önüne geçildi.

DOĞAL YAŞAM ALANINA BIRAKILDI

Kurtarılan sansar yavrusu, gerekli kontrollerin ardından doğal yaşam alanına salındı. Ekipler, yaban hayvanlarının yerleşim yerlerine girmesi durumunda vatandaşların benzer olaylarda yetkililere haber vermesi gerektiğini hatırlattı.

VATANDAŞLAR RAHAT NEFES ALDI

Olayın güvenli şekilde sonuçlanmasının ardından apartman sakinleri rahat nefes aldı. Elektrik panosunda yaşanan hareketliliğin giderilmesiyle bina içerisinde herhangi bir risk kalmadığı bildirildi.