Adana'da aşırı sıcaklar vatandaşlara zor anlar yaşattı

Yaz ayı geldi çattı.

Türkiye sıcak havaların etkisi altına girdi.

Sıcak havaların en çok hissediliği illerden bir tanesi de Adana oldu.

TERMOMETRELER 33 DERECEYİ GÖSTERDİ

Kentte hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretmeye başladı.

Haziran ayının ilk günlerinde park ve bahçelerdeki termometreler 33 dereceye ulaştı.

GÖLGELİK ALANLARA SIĞINDILAR

Hal böyle olunca dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşlar da gölgelik alan aradı.

Sıcak havayı fırsat bilen Adanalılar park ve bahçelere giderek serin havanın tadını çıkarttı.

"EVDEN DIŞARIYA ÇIKMASINLAR"

Vatandaşlardan Adnan Demir, sıcaklığın katlanılamaz boyuta ulaştığını anlatarak, "Adana çok sıcak, Adana'yı terk etmek lazım. Şehir olduğu gibi yanıyor. Vatandaşlar bence evden dışarıya çıkmasınlar.

Çıktıklarında da park veya bahçe gibi yerler bulup buralarda takılsınlar. Gündüz vakti kesinlikle çıkılmamalı. Şuanda kaç derece olduğunu bilmiyorum ama çok terledim" dedi.

"TEMMUZ VE AĞUSTOS'U DÜŞÜNEMİYORUM"

Özgün Mert ise, "Adana'da yemin ediyorum yerde beton yok, lav var. Sıcak yerden geliyor. Daha Haziran ayında hava böyleyse Temmuz ve Ağustos aylarını düşünemiyorum.

Şimdi 40 derece diyorlar, o aylarda 50-60 dereceyi görürüz. Biz burada zaten cehennemi yaşıyoruz. Yandık, kavrulduk" ifadelerini kullandı.