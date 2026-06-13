Adana'da AVM'de çıkan kavgada sandalyeler havada uçuştu

Adana Yüreğir'de meydan kavgası...

İlçede bulunan Optimum Alışveriş Merkezi'nin yeme-içme bölümünde gergin anlar yaşandı.

SANDALYELER HAVADA UÇUŞTU

Henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Tarafların birbirine saldırdığı kavgada sandalyeler havada uçuşurken, çevrede bulunan vatandaşlar panik yaşadı.

KADINLAR ARADA KALDI

Kavga sırasında bazı kadınların tarafların arasında kaldığı görüldü.

Yaşanan arbede çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sona erdi.

GÜVENLİK EKİPLERİNİN OLMAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Bu sırada AVM'ye ait hiçbir güvenlik görevlisinin kavga alanında bulunmaması dikkat çekti.

O anlar ise alışveriş merkezinde bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.