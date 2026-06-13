Adana'da AVM'de çıkan kavgada sandalyeler havada uçuştu
Yüreğir ilçesinde bir alışveriş merkezinde iki grup arasında çıkan kavgada sandalyeler havada uçuşurken kaydedilen görüntülerde o sırada bazı kadınların tarafların arasında kaldığı görüldü.
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Adana Yüreğir'de meydan kavgası...
İlçede bulunan Optimum Alışveriş Merkezi'nin yeme-içme bölümünde gergin anlar yaşandı.
SANDALYELER HAVADA UÇUŞTU
Henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
Tarafların birbirine saldırdığı kavgada sandalyeler havada uçuşurken, çevrede bulunan vatandaşlar panik yaşadı.
KADINLAR ARADA KALDI
Kavga sırasında bazı kadınların tarafların arasında kaldığı görüldü.
Yaşanan arbede çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sona erdi.
GÜVENLİK EKİPLERİNİN OLMAMASI DİKKAT ÇEKTİ
Bu sırada AVM'ye ait hiçbir güvenlik görevlisinin kavga alanında bulunmaması dikkat çekti.
O anlar ise alışveriş merkezinde bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)