Adana'da bıçaklandığını saklayan kız öğrenci okulda fenalaştı

Adana'da, dün arkadaşıyla yaptığı kavgada bıçaklanan ve olayı ailesinden gizleyen öğrenci, bugün okulda rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı.
YARALANDIĞINI AİLESİNE SÖYLEMEDİ
Merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde, dün kız arkadaşıyla tartışmasının ardından bıçaklanan G.P. (15) 'nin, kendi imkanlarıyla yaralı baldırını tedavi edip durumu ailesine anlatmadığı belirtildi.
OKULDA FENALAŞTI
Bugün eğitim gördüğü Çukurova Elektrik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine gelen G.P. ders saatinde fenalaşınca, öğretmeni durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine ve kız öğrencinin ailesine bildirdi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Okula gelen sağlık ekibi tarafından, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan G.P.' nin tedaviye alındığı belirtildi.
Polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.