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Adana'da bıçaklandığını saklayan kız öğrenci okulda fenalaştı

Arkadaşıyla yaşadığı tartışma sonrası bıçakla yaralanan öğrenci, durumu ailesine anlatmayınca okulda fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

AA | 08.11.2019 - 17:11..
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Adana'da, dün arkadaşıyla yaptığı kavgada bıçaklanan ve olayı ailesinden gizleyen öğrenci, bugün okulda rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı.

YARALANDIĞINI AİLESİNE SÖYLEMEDİ

Merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde, dün kız arkadaşıyla tartışmasının ardından bıçaklanan G.P. (15) 'nin, kendi imkanlarıyla yaralı baldırını tedavi edip durumu ailesine anlatmadığı belirtildi.

Adana'da bıçaklandığını saklayan kız öğrenci okulda fenalaştı


OKULDA FENALAŞTI

Bugün eğitim gördüğü Çukurova Elektrik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine gelen G.P. ders saatinde fenalaşınca, öğretmeni durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine ve kız öğrencinin ailesine bildirdi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Okula gelen sağlık ekibi tarafından, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan G.P.' nin tedaviye alındığı belirtildi.

Polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.


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