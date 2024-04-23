Kastamonu'da kayıp olarak aranan ticari taksi şoförü ölü bulundu

İHA

Kastamonu’da dün saat 11.00’den itibaren taksi şoförü Akif Eymür’den yakınları haber alamadı.

Eymür’ün yakınları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan kayıp ihbarı sonrası Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Aracına 500 metre uzaklıkta ormanlık alanda ölü bulundu

Yapılan çalışmalar neticesinde Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Eymür’ün yakınları tarafından taksi şoförü Akif Eymür’ün kullandığı 37 T 6508 plakalı ticari taksi, Araç ilçesine bağlı Toygaören köyünde ormanlık alanda bulundu.

Çevrede yapılan araştırma sonucunda taksi şoförü Akif Eymür’ün aracından yaklaşık 500 metre uzaklıkta ormanlık içinde ateşli silahla vurulmuş halde cesedi bulundu.

Cumhuriyet Savcısının ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Eymür’ün cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Bir şüpheli gözaltına alındı

Olayın ardından yürütülen soruşturma çerçevesinde Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Araç ilçesinden son olarak ticari taksiye binen M.B.’yi cinayet şüphelisi olarak gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen M.B., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

"Soruşturmaya kapsamlı şekilde devam ediliyor"

Öte yandan Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan bilgilendirmede şöyle denildi:

“Araç ilçesinde, 37 T 6508 plakalı araçta taksi şoförü olarak çalışan Akif Eymür isimli şahsın 22 Nisan 2024 günü kaybolması olayı ile ilgili olarak, Akif Eymür’ün Araç ilçesinde ormanlık alanda ateşli silah ile vurulmuş halde ölü olarak bulunduğu, yapılan çalışmalar neticesinde gasp ve kasten öldürme suçundan olayın şüphelisi M.B.’nin yakalanarak gözaltına alındığı, konu ile ilgili soruşturmaya Araç Cumhuriyet Başsavcılığınca kapsamlı olarak devam ediliyor”