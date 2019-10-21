Adana'da bin 65 paket kaçak sarmalık tütün ele geçirildi

Sigaraya gelen zamların ardından bir paket sigaranın, neredeyse 20 lirayı bulmasından sonra sarma sigara ve tütün kullanımında artış oldu.

Nargile malzemesi ve hediyelik eşya satmak için ruhsat alan işletmelerde el altından tütün, kağıt, filtre ve zıvana satışı da arttı.

Emniyet güçleri de bu bağlamda operasyonlarını artırdı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, D-400 karayolunun merkez Sarıçam ilçesi yakınlarında yaptığı denetim sırasında şüphelendiği bir otomobili durdurdu.

BİN 65 PAKET SARMALIK TÜTÜN

Otomobilde yapılan aramada; tampon, koltuk, kapı ve bagajın çeşitli yerlerine gizlenmiş gümrük kaçağı 1.065 paket sarmalık kıyılmış tütün ile 267 paket sigara bulundu.

Gözaltına alınan sürücü S.B., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.