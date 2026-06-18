Adana'da bir grup genç arkadaşlarını direğe bağladı
Adana'da bir grup genç, arkadaşlarını aydınlatma direğine streç filmle bağlayıp, başına yumurta atarak, üzerine sıvı yağ ve un döktü.
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Akran zorbalığının son örneği Adana'da yaşandı..
Merkez Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi’nde bir grup genç, akran zorbalığına maruz bıraktıkları arkadaşlarını aydınlatma direğine streç filmle bağladı.
YUMURTA ATIP, UN DÖKTÜLER
Arkadaşlarının başına yumurta atan gençler, üzerine de sıvı yağ ve un döktü. Gençler bu anları da cep telefonlarıyla kaydetti.
O ANLAR KAMERADA
Gençlerin çevreye verdiği rahatsızlık, sokaktaki bir apartman sakininin cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)