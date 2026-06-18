Adana'da bir grup genç arkadaşlarını direğe bağladı

Akran zorbalığının son örneği Adana'da yaşandı..

Merkez Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi’nde bir grup genç, akran zorbalığına maruz bıraktıkları arkadaşlarını aydınlatma direğine streç filmle bağladı.

YUMURTA ATIP, UN DÖKTÜLER

Arkadaşlarının başına yumurta atan gençler, üzerine de sıvı yağ ve un döktü. Gençler bu anları da cep telefonlarıyla kaydetti.

O ANLAR KAMERADA

Gençlerin çevreye verdiği rahatsızlık, sokaktaki bir apartman sakininin cep telefonu kamerasına yansıdı.