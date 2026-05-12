Adana'da çalınan motosikletinin peşine düştü: Kovaladığı hırsızlara yetişemedi

Adana'nın Yüreğir ilçesinde kimliği belirlenemeyen 3 şüpheli, motosiklet ile gezdikleri sırada 18 yaşındaki Deniz Özdemir'e ait motosikleti görüp çalmaya karar verdi.

Motosikletin gidon kilidini kıran şüpheli, sürükleyerek kaçırmaya başladı.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Şüpheli motosikleti kaçırırken diğer 2 arkadaşı da motosiklet ile onu takip etti.

Bu anlar ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

"TOPLAMDA 80-85 BİN TL ZARARIM VAR"

Motosikleti çalınan Deniz Özdemir, şöyle konuştu:

"Gece saatlerinde seslere uyandım. Ne olduğunu anlayamadım, sesler gelince aşağı indim.

Motorlardan birini kaçırmışlardı, diğer motorumu da çalmak istemişler. Peşlerine takılmaya çalıştık, kendileri başka tarafa biz başka taraf gittik yakalayamadık.

İnşallah buraya geri gelirler, bir şekilde ya biz bulacağız ya da polisimiz bulacak.

Çalınan motosikletimin güncel değeri 60-70 bin TL civarında, ikinci motosikletime de zarar verdiler. Toplamda 80-85 bin TL maddi zararım var."