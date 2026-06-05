Adana'da çayda kaybolan gencin, çocuklara boks öğretirken çekilen görüntüleri ortaya çıktı

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Adana'nın Karaisalı ilçesindeki Dokuzoluk Kanyonu'na arkadaşlarıyla birlikte pikniğe giden 25 yaşındaki Ömer Alptekin, 31 Mayıs günü saat 09.00 sıralarında serinlemek için Eğlence Çayı'na girdi.

Bir süre sonra akıntıya kapılan Alptekin, suda sürüklenerek gözden kayboldu.

EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Alptekin'in bulunması için çalışma başlattı.

SONUÇ ALINAMADI

Yapılan çalışmalardan herhangi bir sonuç alınamadı.

Dün havanın kararmasıyla ara verilen çalışmalar, bugün sabah saatlerinde yeniden başladı.

6 GÜN GEÇMESİNE RAĞMEN BULUNAMADI

Aradan 6 gün geçmesine rağmen Alptekin bulunamadı.

Öte yandan Alptekin'in boks antrenörü olduğu öğrenildi.

BOKS EĞİTİMİ VERDİĞİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Alptekin'in çocuklara boks eğitimi verdiği görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde Alptekin'in her çocukla tek tek ilgilendiği görüldü.