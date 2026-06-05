Norveç'ten Dünya Kupası'na özel konsept
Norveç milli futbol takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası öncesi, Viking kültüründen ilham alınarak kamera karşısına geçti. Hazırlanan konseptte Norveçli futbolcular, kalkanlar, kılıçlar ve Viking gemileriyle poz verdi.
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2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek Norveç Milli Takımı, turnuva öncesi özel bir konsepte imza attı.
Norveç Mili Takımı, Viking kültüründen ilham alınarak kamera karşısına geçti.
Hazırlanan konseptte Norveçli futbolcular, kalkanlar, kılıçlar ve Viking gemileriyle poz verdi.
NORVEÇ USULÜ KONSEPT: VİKİNGLER...
Fiyort manzarası eşliğinde yapılan çekim, futbolseverlerin beğenisini topladı.
Takımın yıldız ismi Erling Haaland için ise özel bir kare hazırlandı.
Viking savaşçısı kostümüyle poz veren Manchester City'nin golcüsü, elindeki kılıç ve kalkanla dikkat çekti.
İşte Norveç'in beğeni toplayan Viking temalı konsepti...
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi