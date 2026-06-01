Adana'da çayda kayboldu: Arama çalışması sürüyor
Adana'nın Karaisalı ilçesinde serinlemek için girdiği çayda akıntıya kapılarak kaybolan Ömer Alptekin'i arama çalışması ikinci gününde sürüyor.
Adana Karaisalı ilçesinde Dokuzoluk Kanyonu'na arkadaşlarıyla birlikte pikniğe giden 25 yaşındaki Ömer Alptekin, dün saat 09.00 sıralarında serinlemek için Eğlence Çayı’na girdi.
Ömer Alptekin, bir süre sonra akıntıya kapılması üzerine suda sürüklenerek gözden kayboldu.
ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
Arkadaşlarının ihbarıyla bölgeye jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ömer Alptekin’in bulunması için bölgede arama yapan ekipler, havanın kararmasıyla çalışmaya ara verdi. Ekipler, sabah saatlerinde çalışmalara yeniden başladı.
Arama çalışması 2'nci gününde sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)