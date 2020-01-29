Adana'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

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Erdoğan: Senegal ile yeni ticaret hedefimiz 1 milyar dolar

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1 Moody's'ten koronavirüse ilişkin ekonomik uyarı Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s ölümcül koronavirüsün yayılmasının ekonomik sonuçları olabileceği uyarısında bulundu.

2 Koronavirüs salgınında can kaybı 132’ye yükseldi Virüsten etkilenen kişi sayısı 5 bin 974'e, müşahede altına alınanların sayısı ise 59 bin 990'a çıktı.

3 Kolunu kaybetti, yılmadı tamirhanede yaşama bağlandı Kırklareli'nde trafik kazası sonrası felç geçiren ve bir kolunu kaybeden Kadir İşbırakmaz, ağabeyinin iş yerinde tek kolu ile araçların lastiklerini tamir ediyor.

4 Marmaris açıklarında bir deprem daha Akdeniz'de Marmaris açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

5 Yumurta kabuğuna 11 bin 827 delikle sanatını işledi Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yumurta oyma sanatı ile ilgilenen ve yumurta kabuklarına şekiller veren yürüme engelli Hamit Hayran, tavuk yumurtası kabuğuna 11 bin 827 delik işledi.

6 Kayboldukları ormanda 1 ay meyve yiyerek hayatta kaldılar Kolombiyalı bir anne ve 3 çocuğunun, ormanda kaybolduktan 34 gün sonra Perulu yerliler tarafından bulundukları bildirildi.