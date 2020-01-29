Adana'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

Adana'da, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma başlattı.
ÖZEL HAREKAT DESTEĞİYLE OPERASYON
Kent merkezinde belirlenen adreslere özel hareket polislerinin de desteğiyle operasyon düzenlendi. Sokak giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla önlem alan ekipler, adreslerde arama yaptı.
4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Koçbaşıyla kapısı kırılarak girilen evlerde Suriye uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı. Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünden sonra, şüphelilerin emniyete götürüldüğü öğrenildi.