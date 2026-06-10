Adana'da dolmuş şoförü direksiyonda uyudu: 7 yaralı
Adana Yüreğir'de sürücüsü direksiyon başında uyuyan dolmuş, polis okulunun duvarına çarptı. 7 yolcu yaralandı.
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Adana'nın Yüreğir ilçesinde 27 yaşındaki dolmuş şoförü M.Ö.'nün direksiyon başında uyuması sonucu dolmuş, Kemal Serhadlı Polis Meslek Eğitim Merkezi'nin duvarına çarptı.
Bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
7 YARALI
Dolmuşta bulunan 7 yolcu yaralandı.
Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
M.Ö., gözaltına alındı.
ARAÇ KAMERASI KAYDETTİ
Kaza anı araç kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, M.Ö.'nün uykuya dalmasıyla dolmuşun kontrolden çıkıp duvara çarptığı anlar ve yolcuların panik içinde araçtan indiği anlar yer aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)