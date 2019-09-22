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Adana'da gelin adayı bahis yüzünden gözaltına alındı

Bahis çetesinin muhasebesini tutan Gizem Ö., düğününe 2 gün kala nezarete düştü.

DHA | 22.09.2019 - 11:43..
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Adana'da yılda 95 milyon lira kazanan yasa dışı bahis çetesine yönelik düzenlenen operasyonda 40 kişi gözaltına alındı.

Çete lideri Akın Ö.'nün, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Adana'ya, kendisiyle birlikte gözaltına alınan kız kardeşi Özlem Ö.'nün düğünü için geldiği belirlendi.

YILDA 95 MİLYON PARA KAZANDI

Çete lideri Akın Ö.'nün evinde yapılan aramada, dolapta 500 bin lira para ele geçirdi. Polis el konulan paraları uzun süre saymaya çalıştı. Ayrıca Akın Ö.'nün paraları kurduğu paravan şirket üzerinden yönettiği ve tüm hesap kayıtlarını bilgisayara tek tek not ettiğini anlaşıldı. Ayrıca evde 105 kişiye ait banka kartları, 100 sim kart ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Akın Ö.'nün yıllık 95 milyon lira para kazandığı saptandı. Ayrıca  hesaplarını kullandıran kişilere de aylık ortalama bin 500 ila 3 bin lira arasında ödeme yaptığı tespit edildi. Yine çete yöneticilerinden Ali G.'nin 7 cep telefonu olduğu bildirildi.

Adana'da gelin adayı bahis yüzünden gözaltına alındı

ÇETENİN MUHASEBESİNİ TUTUYORDU

Akın Ö.'nün Adana'ya, kendisiyle birlikte gözaltına alınan kız kardeşi Gizem Ö.'nün düğünü için geldiği belirtildi. Gizem Ö.'nün bir dönem çetenin muhasebe hesaplarını tuttuğu bildirildi.

Adana'da gelin adayı bahis yüzünden gözaltına alındı

DÜĞÜN ÖNCESİ GÖZALTINA ALINDI

Düğünden 2 gün önce gözaltına alınan Gizem Ö. ve ağabeyi Akın Ö. ile birlikte diğer 40 çete üyesi sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Soruşturma kapsamında 15 kişinin de arandığı belirtildi.

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