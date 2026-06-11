Adana'da icra müdür yardımcısı kadın evinin banyosunda ölü bulundu
Çukurova ilçesinde icra müdür yardımcılığı yapan kadın evinin banyosunda ölü bulundu. Genç kadının düğüne 2 ay kaldığı belirtilirken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Adana'nın Çukurova ilçesinde şüpheli olay...
İlçeye bağlı Beyazevler Mahallesi 80019 Sokak'ta bulunan Gündeşli Apartmanı'nın 3'üncü katındaki 9 numaralı dairede yaşandı.
Yüreğir Vergi Dairesinde İcra Müdür Yardımcısı olarak görev yapan 31 yaşındaki kadın B.T. sabah işe gelmeyince arkadaşları telefonla onu aradı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Ancak arkadaşları B.T.’ye ulaşamadı. Bunun üzerine iş arkadaşları 112’yi arayarak ihbarda bulundu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
KAPIYI KIRIP GİRDİLER
Apartmana gelen polis zili çaldı kapı bir türlü açılmayınca itfaiye ekiplerine haber verildi.
Olay yerine gelen ekipler kilidi kırıp içeri girdi.
BANYODA ÖLÜ BULUNDU
Polisin evde yaptığı aramada genç kadının banyoda cansız bedenine ulaşıldı.
2 AY SONRA DÜĞÜNÜ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ
Düğününe yaklaşık 2 ay kaldığı öğrenilen genç kadının cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.