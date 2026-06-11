Özgür Özel'in eski şoförü Cem Yüzer tutuklandı

Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları devam ediyor.

Bu kapsamda ülke genelinde her geçen gün yeni operasyonlar düzenlenirken geçtiğimiz gün bunlara bir yenisi daha eklendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ‘Çıkar amaçlı suç örgütü ve rüşvet’ soruşturması kapsamında Manisa'da operasyon gerçekleştirdi.

İKİ İSİM GÖZALTINA ALINDI

Soruşturmada görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifade beyanları, MASAK raporları ve HTS kayıtları doğrultusunda Şehzadeler Belediyesi iştiraki Şehzadeler A.Ş. Genel Müdürü Cem Yüzer ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan'ın şoförü Anıl Demir gözaltına alındı.

TUTUKLANDILAR

Şüphelilerin evlerinde arama yapılıp, bazı dijital materyaller ve dokümanlara incelenmek üzere el konuldu.

Adliyeye sevk edilen Cem Yüzer ve Anıl Demir, ‘çıkar amaçlı suç örgütü üyesi olmak ve rüşvete aracılık etmek’ suçlarından tutuklandı.

ÖZGÜR ÖZEL'İN ESKİ ŞOFÖRÜ ÇIKTI

Şüphelilerden Cem Yüzer’in CHP Grup Başkanı Özgür Özel’in eski makam şoförü olduğu öğrenildi.

ÖZKAN YALIM '1 MİLYON TL TESLİM ETTİM' DEMİŞTİ

Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak verdiği ifadede, Denizli'de 1 milyon TL teslim ettiğini söylediği Gözaçan'ın da 'Çıkar amaçlı suç örgütüne üye olma' ve 'Rüşvet' suçlarından tutuklu bulunduğu belirtildi.

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Mart 2026'da tutuklanmıştı.

Etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyen Yalım, birden fazla kez ek ifade verdi.