Adana’da karpuz hasadı sürüyor: Kilosu 15 TL’ye kadar düştü
Türkiye'nin karpuz ihtiyacının yaklaşık yüzde 25'ini karşılayan Çukurova'da karpuz hasadı devam ederken, bu yıl yaklaşık 125 bin dekar alanda gerçekleştirilen üretimde, sezon sonunda 800 bin ton rekolte elde edilmesi hedefleniyor.
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Türkiye'nin en bereketli tarım arazilerinin bulunduğu Adana Çukurova'da karpuz hasadı, mayıs ayının son haftalarında başlamıştı.
Bölgenin en bereketli tarım arazilerinin bulunduğu Çukurova'da karpuz hasadı hala sürüyor.
KARPUZ İHTİYACININ YÜZDE 25’İNİ KARŞILIYOR
Ülkenin karpuz ihtiyacının yaklaşık yüzde 25’ini karşılayan kentte, tarlalarda yoğun hasat mesaisi kameralara yansıdı.
Kamyonlara yüklenen bazı karpuzlar, Türkiye'nin dört bir yanına gönderilmek üzere yola çıktı.
REKOLTE BEKLENTİSİ YÜKSEK
Kentin deniz kıyısındaki Karataş ilçesine bağlı Kapı Mahallesi’nde devam eden hasatta çalışanlar rekolte beklentisinin yüksek olduğunu belirtti.
Yaklaşık 125 bin dekar alanda gerçekleştirilen üretimde, bu sezon 800 bin ton rekolte elde edilmesi hedefleniyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)