Taşacak Bu Deniz setinden aşk çıktı: Fadime ve Gökhan birlikte

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Taşacak Bu Deniz, sezon finali çekimlerini tamamladı ve ekip kutlama yemeğine çıktı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Ava Yaman, Ulaş Tuna Astepe, Erdem Şanlı, Burak Yörük gibi isimlerin eğlendiği anlar beğeni topladı.

O anlardan biri ise iki karakterin aşkını belgeler nitelikte oldu.

Dizinin Fadime'si ve Gökhan'ı Zeynep Atılgan ve Ali Öner'in el ele ve samimi görüntüleri aşk iddialarını alevlendirdi.

Dizinin sıkı takipçileri, "aşkları belgelendi" yorumunda bulundu.

İşte o görüntüler...

İHANET İDDİALARI

Öte yandan ise Ali Öner'in eski nişanlısından gelen "Sizin bugün emin olduğunuz şüpheler, en başından beri benim gerçekliğimdi" şeklindeki açıklama, magazin gündemini karıştırdı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama paylaşan Livanur Aydın, ilişkinin aylar önce sona erdiğini vurgulayarak geçmişteki ihanet iddialarına üstü kapalı bir şekilde yanıt verdi.