Kılıçdaroğlu övgüleriyle bilinen Gökçe Gökçen, duvarlara 'Hain Kemal' yazdı

CHP'de sular durulmuyor...

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin "mutlak butlan" kararı sonrası parti içinde yaşanan gerilim yeni görüntülerle bir kez daha açığa çıktı.

GENEL MERKEZDE 'HAİN KEMAL' YAZISI

Genel merkezde çekildiği belirtilen görüntülerde, bir odanın duvarında Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan "Hain Kemal" yazısının yer aldığı görüldü.

KILIÇDAROĞLU SAVUNUCULUYLA ÜNLENDİ

Söz konusu yazının, Özel döneminde CHP Genel Başkan Yardımcısı görevini yürüten Gökçe Gökçen'in makam odasında bulunduğu ifade edildi.

Görüntülerin genel merkezdeki odaların boşaltılmasının ardından çekildiği belirtilirken, yazıyı kimin yazdığına ilişkin net bir bilgi paylaşılmadı.

Hakaret içerikli yazının mutlak butlan kararı sonrası odanın boşaltıldığı sırada yazıldığı ifade edildi.

KILIÇDAROĞLU'NUN SIRASINDAN ADAY OLMUŞTU

Özellikle Gökçe Gökçen, 2023 yılındaki seçimlerde Kılıçdaroğlu'na verdiği destekle ismini duyurmuştu.

Milletvekilliği seçimlerinde daha önce Kılıçdaroğlu'nun seçildiği İzmir'de 2. Bölge 1. sıradan aday gösterilen Gökçen, Kılıçdaroğlu'nun aday olması durumunda farkla kazanacaklarını ifade etmişti.

GÖRÜNTÜLERE İLİŞKİN KONUŞTU

Görüntülerin gündem olmasının ardından CHP İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"Genel Merkez’deki odam butlancılar tarafından basılmış, kişisel eşyalarım karıştırılmış, dolapların içi dağıtılmış ve duvara da yazılar yazılmış" diyen Gökçen, "İftiracıların fark etmediği bir şey var ki, sözü edilen gün ben Genel Merkez’de değildim. Dolayısıyla o yazıyı da ben yazmadım." ifadelerini kullandı.

Gökçen, "Kendilerine dolapların içi karıştırılırken çekilen kamera görüntülerini seve seve gönderirim." ifadelerini kullandı.