CHP'li Bülent Tezcan'dan eş, dost ve akrabaya belediyelerde koltuk kıyağı

CHP'de kaos hakim...

Mahkemenin mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevini Kemal Kılıçdaroğlu üstlenirken gözler, Kılıçdaroğlu'nun 'arınma' hamlelerine çevrildi.

EŞ, DOST VE AKRABAYI BELEDİYELERE DOLDURDULAR

Süreç bu şekilde devam ederken, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nin ardından CHP'deki iç çekişmeler ve belediyelerdeki rüşvet ile nepotizm (akraba kayırmacılığı) skandalları ortaya çıktı.

CHP'li belediyelerde başkanlık koltuğuna oturan isimlerin ilk icraatlarından biri, akrabalarını belediyelerde işe almak oldu.

CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, "Kim belediyeye eşini dostunu, akrabasını alırsa bizzat müdahale ederim." dese de birçok belediye başkanı, kendi bildiğini yaptı.

BELEDİYEYİ AİLE ŞİRKETİNE ÇEVİRDİ

O isimlerden birisi de CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan.

Kılıçdaroğlu döneminde CHP'nin en önemli kurmayları arasında yer alan Tezcan, daha sonra safını Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel ortaklığına çevirmişti.

Bu gelişmelerin akabinde Bülent Tezcan'ın, CHP'li Kuşadası Belediyesi'ni aile şirketine çevirdiği ortaya çıktı.

Küçük kızı mimar Öykü Tezcan'ın, belediyenin İmar Müdürlüğü'nde geçen seneden beri görev yaptığı öğrenildi.

Bülent Tezcan'ın büyük kızı avukat Ezgi Tezcan Yaşar ile damadı Umut Yaşar'ın, Kuşadası Belediyesi'nin Hukuk Bürosu ile kadrolu avukatları olmasına karşın belediyenin hukuki süreçlerini birkaç yıldır vekalet alarak takip ettikleri belirtildi.

EŞİNİ ÇANKAYA BELEDİYESİ'NE YERLEŞTİRDİ

Akraba kıyağında her geçen gün yeni bir detaya ulaşılırken edinilen bilgilere göre Tezcan'ın iki yeğeni Gökhan Tezcan ve eşi Bahar Tezcan'ın da belediye personeli olduğu belirlendi.

Aynı zamanda Tezcan'ın avukat eşi Süheyla Demir Tezcan'ın, CHP'li Çankaya Belediyesi'ne istisnai kadrodan özel kalem müdürü olarak 7 yıl önce işe yerleştirildiği ve belediyenin önünden geçmeden 2018'den beri maaş aldığı öne sürüldü.

Eşinin sınavsız şekilde memur kadrosuna alınması, kamuoyunda tepkiyle karşılandı.

TEPKİLERE DAYANAMADI

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan; damadı, kızı ve Kuşadası Belediyesi’nde işe yerleştirdiği akrabalarına yönelik eleştiri yağmuru sonrası sosyal medya hesabındaki gönderileri yorumlara kapattı.