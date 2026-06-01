Adana'da komşuların gürültü tartışması silahlı saldırıya dönüştü

Adana’nın Seyhan ilçesinde komşular arasında yaşanan gürültü tartışması, silahlı saldırıyla sonuçlandı. Bir şüphelinin otomatik tabancayla komşusunun evine ateş açtığı olay, çevrede büyük panik yaratırken, saldırı anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

GÜRÜLTÜ TARTIŞMASI KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

30 Nisan akşam saatlerinde Gürselpaşa Mahallesi’nde bulunan bir sitede, komşular arasında yüksek ses nedeniyle başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kontrol edilemez bir hale geldi.

Taraflar arasında yükselen gerilimin ardından bir kişi, evinde bulunan otomatik tabancayı alarak aşağı indi.

SİLAHLA ATEŞ AÇIP OLAY YERİNDEN KAÇTI

Şüphelinin, site içinde küfürler ederek komşusunun bulunduğu daireye doğru ateş açtığı öğrenildi. Silah sesleri çevrede paniğe neden olurken, saldırgan olayın ardından hızla bölgeden uzaklaştı.

Yaşanan anlar, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

PANİK ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Görüntülerde, şüphelinin bağırarak ateş açtığı ve çevredeki vatandaşların panik içinde kaçıştığı anlar yer aldı. Olay sırasında büyük korku yaşayan site sakinleri, durumu polis ekiplerine bildirdi.

POLİS EKİPLERİ ÇALIŞMA BAŞLATTI

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, saldırının gerçekleştiği adreste inceleme yaptı. Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldığı bildirildi.

Emniyet birimleri, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturmayı sürdürüyor. Bölgedeki güvenlik kameraları ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda şüphelinin kimliğinin tespit edilmesine yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.