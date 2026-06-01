Adana'da komşusuyla tartıştı, bahçeye inip silahla ateş açtı

Seyhan ilçesinde bir site sakini, komşusuyla tartıştıktan sonra bahçeye inip otomatik silahla eve doğru ateş açtı. Kurşunlar apartmanın dış cephesine isabet ederken yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Adana'nın Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'ndeki bir sitede ismi öğrenilemeyen bir kişi, üst kat komşusuyla gürültü nedeniyle tartıştı.

Bir süre sonra sitenin bahçesine inen kişi, bağırarak küfürler edip tehditler savurdu.

EVİNE ATEŞ AÇTI

Tartışmanın büyümesi üzerine site sakini, belinden çıkardığı otomatik tabancayı komşusunun evine doğrultup tetiğe bastı.

Silahtan çıkan kurşunlar, apartmanın dış cephesine isabet etti.

YAKALAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Şüpheli olay yerinden kaçarken yaşananlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Öte yandan polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)