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Adana’da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti

Kentte otomobil ile motorlu bisikletin çarpışması sonucu yaşanan kazada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise ağır yaralandı.

İHA İHA
Adana’da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti
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Adana'da feci kaza...

N.N.E. idaresindeki otomobil, sürücüsü henüz tespit edilemeyen motosikletle çarpıştı.

İKİ KİŞİ YARALANDI

Kazada motosiklette bulunan İbrahim Feşşavi ve H.Y. yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

YARALILARDAN BİRİ KURTARILAMADI

Yaralılardan İbrahim Feşşavi yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

H.Y.’in ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)