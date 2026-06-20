Adana’da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti
Kentte otomobil ile motorlu bisikletin çarpışması sonucu yaşanan kazada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise ağır yaralandı.
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Adana'da feci kaza...
N.N.E. idaresindeki otomobil, sürücüsü henüz tespit edilemeyen motosikletle çarpıştı.
İKİ KİŞİ YARALANDI
Kazada motosiklette bulunan İbrahim Feşşavi ve H.Y. yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
YARALILARDAN BİRİ KURTARILAMADI
Yaralılardan İbrahim Feşşavi yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
H.Y.’in ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)