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Altının onsu düşüşünü 3. işlem gününe taşıdı

Petrol fiyatlarının artmasıyla oluşan enflasyon korkuları, altının ons fiyatını baskı altına alıyor. Altın onsunun değeri üçüncü işlem gününde de düşüşünü sürdürerek 4 bin 67 dolara kadar geriledi.

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Altının onsu düşüşünü 3. işlem gününe taşıdı
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Yükselen petrol fiyatlarının enflasyon korkularını körüklemesiyle merkez bankalarına yönelik şahin duruş beklentilerinin pekişmesi altının ons fiyatında baskı unsuru olarak öne çıkıyor.

Altının onsu dün yüzde 0,7 düşüşle 4 bin 77 dolara indi ve gerilemesini 3. işlem gününe taşıdı.

Altının onsu yeni işlem gününde ise yüzde 0,3 değer kaybıyla 4 bin 67 dolardan alıcı buluyor.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 6 bin 178 lira

Çeyrek altın: 10 bin 472 lira

Cumhuriyet altını: 42 bin 673 lira

Tam altın: 41 bin 890 lira

Yarım altın: 20 bin 946 lira

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz fiyatlarında son durum şöyle:

Dolar: 46,8794 lira

Euro: 53,7361 lira

Sterlin: 62,9954 lira