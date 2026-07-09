Ford, 110 binden fazla otomobilini geri çağırıyor: İşte nedeni

Ford, parça tedarikçilerinden kaynaklanan hatalar sebebiyle Mustang ailesini etkileyen iki büyük geri çağırma duyurusu yayımladı.

Son kararla birlikte markanın bu yıl yayımladığı toplam geri çağırma sayısı 56'ya yükselmiş oldu.

SOĞUK HAVALARDA SİLECEK MOTORU ARIZALANIYOR

İlk geri çağırma işlemi, 2024-2026 model yıllarına ait 67 bin 842 adet geleneksel Mustang modelini kapsıyor.

Bu araçlarda 0 derece ve altındaki soğuk havalar, silecek motorunun iletişimini kopararak sistemin sadece yüksek hızda çalışmasına neden oluyor.

Ocak 2026'da tespit edilen çip programlama hatasından kaynaklı bu arıza için şu ana kadar 35 garanti başvurusu yapıldı.

Ford, herhangi bir kazaya yol açmayan bu kusurlu silecek motorlarını ücretsiz olarak yenileriyle değiştirecek.

MUSTANG MACH-E MODELLERİNDE DİFERANSİYEL TEHLİKESİ

İkinci geri çağırma duyurusu ise elektrikli SUV pazarında yer alan Mustang Mach-E modellerini doğrudan etkiliyor.

Araçların arka diferansiyel pinyon milinde yaşanan eğilme yorulması, parçanın kırılmasına ve aracın park halindeyken hareket etmesine yol açabiliyor.

Avrupa'da Mart 2026'da fark edilen ve 62 garanti şikayetine neden olan bu sertlik tutarsızlığı sorunu henüz tamamen çözülemedi.

Şirket, risk altındaki tüm Mach-E modellerinin diferansiyel gruplarını daha dayanıklı millerle onararak güvenliği sağlayacak.