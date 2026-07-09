Galatasaray Lesley Ugochukwu için teklif yaptı

Transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Galatasaray, orta saha bölgesine ilk 11'de forma giyebilecek bir takviye yapmak istiyor.

Sarı-kırmızılı takımda, bu doğrultuda gündeme Burnley forması giyen Lesley Ugochukwu gündeme geldi.

TEKLİF YAPILDI

HT Spor'un haberine göre; sarı-kırmızılılar 22 yaşındaki Lesley Ugochukwu oyuncu için İngiliz kulübüne yeni bir teklif iletti.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK

Galatasaray, Fransız oyuncu için oynama süresi üzerinden bir şart olmak üzere, satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.

Sarı-kırmızılılar kiralama ve bonservis bedeli dahil İngiliz temsilcisine toplam 26 milyon euroluk paket bir teklif sundu.

BURNLEY'İN BEKLENTİSİ 35 MİLYON EURO

Burnley geçtiğimiz sezon Ugochukwu için Chelsea'ye 28.7 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

Bu yüzden Championship temsilcisinin bonservis beklentisinin 35 milyon euro olduğu öğrenildi.

+4 KONTENJANINA UYUYOR

2004 doğumlu futbolcu, +4 yabancı kuralına da uyum sağlıyor.

İki kulüp arasında görüşmelerin ise devam ettiği, Galatasaray'ın Burnley ile temasları sıklaştırdığı belirtildi.

KÜME DÜŞTÜLER

Burnley geçen sezonu 22 puanla 19. sırada tamamladı ve Premier Lig'den Championship'e düştü.

GEÇEN SEZON NE YAPTI?

22 milyon euro piyasa değeri bulunan Ugochukwu geçtiğimiz sezon Burnley'de 38 maça çıkarken 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi ve 2 bin 494 dakika sahada kaldı.