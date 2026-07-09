2004'ten 2026'ya NATO zirvelerinde dikkat çeken değişim

Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı NATO zirveleri, yalnızca güvenlik ve diplomasi başlıklarıyla değil, yıllar sonra yeniden hatırlanan sembolik görüntüler ve protokol uygulamalarıyla da gündeme geliyor.

Özellikle 2004 yılında İstanbul'da düzenlenen NATO Zirvesi'nde yaşanan gelişmeler ile bu yıl gerçekleştirilen zirvedeki görüntüler arasındaki fark, kamuoyunda yeniden tartışma konusu oldu.

Dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Emine Erdoğan'ı başörtüsü nedeniyle davet edilmemiş, Dolmabahçe'de batılı geleneklere göre bir balo merasimi gerçekleştirilmişti.

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2004 ZİRVESİNDE BAŞÖRTÜSÜ KRİZİ

2004 yılında İstanbul'da düzenlenen NATO Zirvesi kapsamında dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, zirveye katılan devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna Dolmabahçe Sarayı'nda resmi bir akşam yemeği verdi.

O dönem kamuoyuna yansıyan bilgilere göre, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, başörtüsü nedeniyle söz konusu davetliler arasında yer almadı. Yaşanan bu durum, uzun süre siyaset ve kamuoyunda tartışma konusu oldu.

Başbakan Erdoğan, eşinin davet edilmemesi üzerine zirve programına katılmama seçeneğini değerlendirdi. Ancak daha sonra Türkiye'nin uluslararası sorumluluklarını ve zirvenin önemini dikkate alarak NATO Zirvesi programına katılma kararı verdi.

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TOPKAPI SARAYI'NDA AYRI PROGRAM DÜZENLENDİ

NATO Zirvesi kapsamında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan da Topkapı Sarayı'nda liderlere yönelik ayrı bir yemek organizasyonu gerçekleştirdi.

Erdoğan, yabancı devlet ve hükümet başkanlarını eşi Emine Erdoğan ile birlikte karşıladı. Dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ise bu programa katılmadı.

Zirve kapsamında düzenlenen etkinliklerde konuk liderlere Mehter gösterisi ve Mehter Marşı da sunuldu. Bu görüntüler, zirvenin hafızalarda kalan simgeleri arasında yer aldı.

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BU YILKİ ZİRVEDE DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜLER

Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı son NATO Zirvesi'nde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, zirveye katılan liderler ile eşlerini birlikte ağırladı.

Zirve kapsamında çekilen aile fotoğrafında Emine Erdoğan'ın da diğer lider eşleriyle birlikte yer alması dikkat çekti.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, konukları Mehmet marşı ile karşılaması da geçmişe gönderme olarak yorumlandı.

Söz konusu kareler, 2004 yılında yaşanan protokol tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

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GEÇMİŞLE BUGÜN ARASINDA SEMBOLİK KARŞILAŞTIRMA

2004 yılında yaşanan davet tartışmaları ile son NATO Zirvesi'ndeki ev sahipliği görüntüleri, sosyal medya ve çeşitli platformlarda birlikte paylaşılmaya başlandı.

Paylaşımlarda, iki zirve arasındaki protokol uygulamaları karşılaştırılırken, yıllar içindeki değişime dikkat çekildi. 2004'te kamuoyunda geniş yankı uyandıran davet tartışmasının ardından, son zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan'ın liderler ile eşlerini birlikte karşılaması, birçok yorumda sembolik bir tablo olarak değerlendirildi.